Нужно стилизовать страницу

Друзья, есть несложный проект для верстки - два почти одинаковых простеньких макета (один - титульной странички, другой - внутренних) Исходник: PSD с комментариями (Photoshop со стикерами) Верстка: - кроссбраузерная (IE 6/7, FFox, Opera) - полное соответствие визуала PSD тому что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстаный каркасс стартовой страницы сайта ( css верстка ).
Нужно в стилях поправить цвета, шрифты, создать логотип (написать красивым шрифтом название сайта).
Прошу оставлять заявки только учасников из Украины, т.к. расчет ТОЛЬКО по переводу через банк на карточку.
- Похожие заказы
- $20HTML-верстка2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $100
Необходимо сменить дизайн для казино http://www.bastione.ru/demo/index.php (ссылка дана как пример-показывается только главная страница). Готовый диз есть, его нужно встроить в существующий скрипт. МАКСИМУМ-100$ lЗакрыт16 лет назад
- $100
Срочно нужна дивная верстка. Вот макет и ТЗ http://reactor-systems.ru/project/agra/psd.rar Качаем пишем в ПМ о готовности. В понедельник выберем кандидата. Срок верстки 24 часа. Стоимость работы 2000 р. ( валидная CSS верстка)Завершен16 лет назад
- $50
Собственно есть псд - нарезатьи натянуть на сайт. Единственное требование - чтобы не сильно отличалась вёрстка от макета.HTML-верстка10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $60
Имеем 2 макетика. Нужно кроссбраузерно их сверстать. Жду предложений.Закрыт16 лет назад
Есть шаблон на друпале, сверстан плохо, из за него меню на главной отображается нормально а на других страницах нет. По этому шаблон наверно надо переверстать в нормальный вид, работы не много. Свою стоимость пишем. Без ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Простая вёрстка. {640X480} Div, резина. Сделать сегодня.Завершен16 лет назад
- $40
Требуется: поправить верстку готового сайта для корректного отображения в ИЕ, Опере и Мозилле (чисто косметические правки), заменить несколько пунктов меню (через код, админки на меню нет) и поменять содержимое метатегов (текст будет предоставлен). Подробное ТЗ ...Завершен16 лет назад
- $50
одна страница + маленькая таблица, только для тех кто делает качественно и быстро - 50 у.е. сдать требуется 20.12 до 10.30 аська 117400013Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо разверстать PSD файл. Можно табличную вёрстку. Прикрепляю JPEG файл.Завершен16 лет назад