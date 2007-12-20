Нужно стилизовать страницу

HTML-версткаЗакрыт4 заявки155 просмотров
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Есть сверстаный каркасс стартовой страницы сайта ( css верстка ).

Нужно в стилях поправить цвета, шрифты, создать логотип (написать красивым шрифтом название сайта).

Прошу оставлять заявки только учасников из Украины, т.к. расчет ТОЛЬКО по переводу через банк на карточку.

16 лет назад
Nicca
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
klimz
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-2)
16 лет назад
$10
1 день
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