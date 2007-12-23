Создание шаблона для Джумла

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки148 просмотров
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Необходимо создать шаблон для Джумлы...

Нужен шаблон одинаково отображающийся на всех браузерах.

С уважением,

Максим

16 лет назад
anafema
Максим 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
44 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$100
В очередной рас работал с Алексеем и как обычно доволен, он просто Супер!!! Все быстро и качественно, всегда на связи.
Отличный заказчик! Всегда точно знает чего хочет. Работали ранее и надеюсь ещё поработаем в будущем!
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