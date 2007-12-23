Создание шаблона для Джумла

Необходимо сменить дизайн для казино http://www.bastione.ru/demo/index.php (ссылка дана как пример-показывается только главная страница). Готовый диз есть, его нужно встроить в существующий скрипт. МАКСИМУМ-100$ l
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать шаблон для Джумлы...
Нужен шаблон одинаково отображающийся на всех браузерах.
С уважением,
Максим
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