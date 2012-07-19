Имеется сайт на движке Kernel Video Sharing (тюб сайт). Нужно сделать небольшие исправления по верстке. Пишите в аську 487107816. Обсудим.
Изменения шаблона для Joomla 1.5
Сайт gougansk.ru. После переустановки компонента сбился дизайн.
Выглядеть все должно так:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120623/Tibe3MMJ.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120623/ZuxCW0fm.jpg
Нужно исправить все чтобы выглядело как на скринах. Движок joomla
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