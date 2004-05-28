Требуется сверстать скин для Phorum, оптимизировав текущую верстку. Необходимо создать табы для форумов, переписать интерфейс добавления файлов и картинок, а также добавить два поля в форму сообщения. Исполнитель должен демонстрировать высокий уровень владения PHP и HTML, а также знание внутреннего устройства Phorum. Оплата через ikobo или western union.
Косой переулок
Сайт для сайта www.voldemort.ru
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