Необходимо сверстать одну страницу

$58
HTML-версткаЗакрыт37 заявок335 просмотров
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Необходимо сверстать одну страницу. Бюджет 2.000 рублей.

ТЗ и PSD предоставлю кандидатам.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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