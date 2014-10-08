Проверка верстки, устранение ошибок.

Есть сайт с адаптивным дизайном, все хорошо работает, но вот при загрузке через мобильный, он не подгоняется под весь экран, необходимо самому убирать масштабирование, хотя все работает отлично, как я понимаю это небольшой фикс, знающим людям на пару минут, также нужно будет проверить в целом кросбраузерность до IE 9 и других браузеров, если что не так, устранить недочет. Сайт сделан на друпал. Сроки цену сразу пишите, смотрю на отзывы первым делом.