Доработать верстку новостного сайта (WP)

$50
HTML-версткаЗавершен9 заявок159 просмотров
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Доброго дня

необходимо доработать верстку новостного сайта на вордпресс, внести в тему несколько блоков.

10 лет назад
rewer22
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
liss_ua
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Очень рекомендую, все качественно и адекватно
Все отлично!
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