Доработать верстку новостного сайта (WP)

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Доброго дня
необходимо доработать верстку новостного сайта на вордпресс, внести в тему несколько блоков.
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