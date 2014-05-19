Голая HTML-верстка с PSD. СРОЧНО!

$25
HTML-версткаЗавершен9 заявок257 просмотров
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Нужна голая HTML-верстка с PSD макета. Сроки поджимают.

Дедлайн вечер завтрашнего дня.

Если работа будет сделана сегодня (до 02:00 по МСК) добавлю 10 USD сверху.

Требования:

- Страницы должны работать во всех популярных браузерах (Mozilla, Opera, Google Chrome, IE (9–11 версия, ниже не интересует), Safari и т.д.)

- Верстка должна быть дивная/блочная

- Желательно что бы структура была понятная (при возможности оставлять html-комментарии)

- В html коде по возможности не использовать стили вида style="»… Все стили прописывать в css файле

- Html-кода должно быть максимально немного

HTML
10 лет назад
vorg666
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$21
1 день
Ответственный исполнитель. Были поставлены очень сжатие сроки, но Виталий справился на 5+. Рекомендую!
Четкое понятное техническое задание. Всегда на связи. Оплата молниеносная в полном объеме. Рекомендую!
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