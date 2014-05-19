Голая HTML-верстка с PSD. СРОЧНО!

Нужна голая HTML-верстка с PSD макета. Сроки поджимают.

Дедлайн вечер завтрашнего дня.

Если работа будет сделана сегодня (до 02:00 по МСК) добавлю 10 USD сверху.

Требования:

- Страницы должны работать во всех популярных браузерах (Mozilla, Opera, Google Chrome, IE (9–11 версия, ниже не интересует), Safari и т.д.)

- Верстка должна быть дивная/блочная

- Желательно что бы структура была понятная (при возможности оставлять html-комментарии)

- В html коде по возможности не использовать стили вида style="»… Все стили прописывать в css файле

- Html-кода должно быть максимально немного