Верстка,скроллинг,параллакс

Добрый день! Сверстать 2 страницы. Из скриптов только слайдер. Полное задание скриншоты + камменты в аттаче Срок 1-2 дня. В заявках обязательно цена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
brusnika.bz/ на подобии такой верстки нужно сделать...нужно до утра по москве
+ваши цены
ПСД не умешаются, потому так: https://drive.google.com/folderview?id=0B7n2bS9efhJndlhjcUR5MXhKcUk&usp=sharing
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