Верстка,скроллинг,параллакс

HTML-версткаЗакрыт6 заявок196 просмотров
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brusnika.bz/ на подобии такой верстки нужно сделать...нужно до утра по москве

+ваши цены

ПСД не умешаются, потому так: https://drive.google.com/folderview?id=0B7n2bS9efhJndlhjcUR5MXhKcUk&usp=sharing

10 лет назад
marko12
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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