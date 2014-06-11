Помощь с Вордпресс.

ТЗ

Добрый день!

Мне нужна верстка + парсинг + помощь по сайту!

Сайт http://ya-bogatei.ru

1) Верстка:

У меня есть дизайн в Psd необходимо сверстать страницу с футбольными каналами и саму страницу с трансляциями! Далее...

Необходимо настроить футбольные каналы:

Нтв, Нтв плюс наш футбол, нтв плюс футбол, нтв плюс футбол 2, футбол 1 Украина, футбол 2 Украина, спортбокс, спорт 1, Спорт 2, футбол, нтв плюс спорт хит, Евроспорт, Евроспорт 2, нтв плюс спорт онлайн, HD Спорт, Viasat sport, Россия 2, нтв плюс спорт союз евроспорт HD, челси тв, Спорт 2 украина, спорт 1 украина, нтв плюс спорт плюс! У меня каналов нету. Ваша задача найти их в сети и установить на мой сайт, каналы стягивать с официальных сайтов что бы они не пропали в дальнейшем.

В psd вы увидите сверху плеера есть канал 1, канал 2 и. т. д. Необходимо сделать Канал 1 это самое хорошее качество оно стоит по умолчанию (когда человек попадает на страницу)! Канал 2 качество немного похуже, Канал 3 среднее качество, Канал 4 низкое качество, Канал 5 Самое худшее качество.

2) Чат справа необходимо сделать В чате авторизация через соц сети, как на этом сайте http://soccer365.ru + установить спам-фильт , мне так же надо сделать + как там правила комментирования + добавить смайликов!

3) Парсинг снизу под каналом написано программы мы нажимаем на + и открывается окно с расписанием этого канала и что бы он сам обновлялся, это так со всеми каналами. Программы нужно искать в сети.

4) Сверху трансляции нужно сделать бегущую строку только не быструю! С начало катиться мячик потом написано: Самый оригинальный блог в интернете www.ya-bogatei.ru Подписывайся на обновления блога и ты будешь в курсе каждого предстоящего футбольного матча, трансферы, новости, истории футбола. Прими участия в конкурсах, турнирах и выиграй денежные призы или подарки! Подписывайся на www.ya-bogatei.ru

Подписка у меня есть! Я вам ее дам!

Еще сделать ссылки на трансляцию снизу видео (рассказать друзьям).

5) На странице http://ya-bogatei.ru/category/futbol есть видео оно крутиться в карусели его надо доработать. Нужно сделать две кнопки по бокам что бы человек сам мог крутить ее, но что бы она в тоже время сома крутилась как сейчас у меня и еще что бы когда человек зашел на эту страницу карусель начинала крутиться с последнего добавленного видео! В Psd кнопки уже есть!

6) Нужна помощь по сайту нужно подправить страницу http://ya-bogatei.ru/ob-avtore там в конце слезла интервью со мной. Далее настроить правильно плагин iThemes Security ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ http://ideafox.ru/pro-blog/ithemes-security.html

И наконец 7) Верхнею навигацию сместить влево до конца где главная об авторе и т д.

В конце я все работы я вам дам скрипт его нужно будет установить это макс кээш и еще возможно помочь перенести сайт на VPS хостенг.

На этом у меня все!

По поводу оплаты за работу! Оплата будет производиться в два этапа то есть вы сделали 50 % работы я вам перевожу 50% по завершению работы остальные 50% желательно на карточку! А можно и в 3 этапа даже сделать =)

Мне нужен грамотный прогер (спец своего дела!) Кривая работа не нужна.

Уважаемые фрилансеры жду ваших предложений.

С уважением, Воробьев Глеб!!!