Всплывающая форма подписки для WordPress

Требуется поправить меню на js
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Добрый день.
Есть готовый шаблон всплывающей формы подписки на рассылку.
Условия работы формы:
- пользователь находится больше 20 секунд на странице
- показывать только 1 раз в 30 дней
- только для дескопа (пользователей с ПК)
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