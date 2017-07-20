Переделать плохую верстку

$20
HTML-версткаЗавершен30 заявок314 просмотров
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Переверстать лендинг, который был сверстан жестко и неправильно. И рассчитан только на экран шире 1200.

6 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
asmyan99
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$20
1 день
Отлично. Доволен. Получил все четко как прям хотел, так что Тико молодец, рекомендую и сам буду обращаться еще.
Хорошо поработали! Вячеслав - отличный заказчик. Спасибо! )
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