Правка верстки сайта

HTML-версткаЗавершен4 заявки260 просмотров
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Необходимо внести правки на сайт iris-psy.ru

  • Сделать, чтобы сайт помещался по ширине на экран. Сейчас он обрезается на сотовом и на ноутбуке.
  • В верхнюю красную плашку добавить кнопку "Корзина".
  • Блок "Добавить в корзину" на странице товара сделать по верстке аналогичным https://www.perekrestok.ru/catalog/moloko-syr-yaytsa/moloko/36-kop-moloko-past-3-2-kart-873ml--306096.
  • Страницу "Корзина" необходимо сделать по верстке аналогичной https://www.perekrestok.ru/cart
  • Страницу "Оформление заказа" необходимо сделать по верстке аналогичной https://www.perekrestok.ru/checkout (нужны только блоки "личные данные" и "способ получения").
Просьба в заявках указывать стоимость работ и сроки.
6 лет назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dskuzm
Даниил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$25
5 дней
Даниил сделал работу качественно и в срок. Необходимо было внести небольшие правки помимо основного задания - сделал без вопросов. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Понятные задачи, быстрые ответы на вопросы, оплата без задержек, все что нужно что бы работа была в удовольствие. Рекомендую сотрудничать с Иваном.
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