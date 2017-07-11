Нужно сверстать лендинг

Необходимо внести правки на сайт iris-psy.ru [list][*]Сделать, чтобы сайт помещался по ширине на экран. Сейчас он обрезается на сотовом и на ноутбуке. [*]В верхнюю красную плашку добавить кнопку "Корзина". [*]Блок "Добавить в корзину" на странице товара сделать по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок: до 11.07.17 12:00 МСК
Стоимость 1500 руб.
Обязательно кроссбраузерно. Скоросто загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
При отписке на проекты прикрепляйте примеры работ.
Все подробности проекта обсудим с кандидатами.
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