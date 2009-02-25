Переверстать дивами

Есть страничка, область так где Обратная связь нужно переделать в дивах, сейчас она таблицей сделана. Т.е. задача - переверстать участок страницы с формой обратной связи дивами, чтоб сохранилось оформление. Бюджет 1 вмз и само собой отзыв