Верстка макета срочно

Интересует верстка макета psd для интернет магазина shopcms .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется срочная верстка макета, оплата по факту яндекс деньгам и вмз.
Стучать в личку :)
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