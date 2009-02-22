Требуется срочная верстка umi cms

Требуется верстальщик свободный сегодня и завтра целый день и ночь. Срочная работа по верстке сайта на umi cms. Верстка на дивах. Часть уже сверстанно, нужно довертстаь и подправить. Очень важны пропорции влоть до пикселя (все также как на макете должно быть)!

Писать только тем у кого есть опыт работы под umi и кто умеет работать быстро и без срыва сроков.