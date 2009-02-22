Сверстать 1 стр.

CMS: DataLife Engine 7.3 Что нужно? Исправить проблемы с HTML-версткой, т.е. перебрать весь шаблон, найти ошибки и исправить. Шаблон сверстан на div'ах. На выводе должна быть правильная верста, тобишь кроссбраузерная, валидная и т.д., сами знаете. Обратите внимание, что ...