Верстка для ShopCMS и PHPBB3

Приятно работать с профессионалом! Досконально знает свое дело, четко соблюдает сроки, всегда на связи. Безропотно выполняет все, даже самые невероятные требования и капризы. Всегда подскажет и обьяснит как будет лучше. Я более чем довольна сотрудничеством с Евгением! Спасибо, Женя, ты настоящий профи!