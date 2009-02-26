Сверстать простенький шаблон на Drupal

$50
HTML-версткаЗавершен13 заявок227 просмотров
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На данные момент сайт работает на html нужно его перенести на Друпал.

Кросбраузерность, все равно как верстать в дивах или таблицами.

Drupal
15 лет назад
yurgon
Юрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
wajox
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Выполнил вёрстку на высшем уровне! Дал пару дельных советов по Друпал за что спасибо. Продолжу сотрудничество обязательно.
Отличный заказчик. Платит вовремя, умеет ждать.
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