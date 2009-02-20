Нужна помошь в простейшей верстке

Ситуация следующая - есть элементарная HTML-страница (см. Приложение), при изменении высоты браузера ребенок меняет положение относительно нижней линии.

Нужно исправить так, чтобы ребенок не "прятался" и не "взлетал" при изменении размера.

Цена - называйте.

Срок - до вечера воскресенья (хотя знающему человеку работы на 10 минут).

Внимание! Предложения без цены не рассматриваются!