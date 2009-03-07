Верстка и создание темы WP

$50
HTML-версткаЗавершен1 заявка120 просмотров
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Заявка по предварительной договоренности.

Создать тему для WP 2.7.1. с поддержкой виджетов.

Оплата 30 у.е. Сроки: до 24 февраля.

15 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
r272488287
Алексей 
34 годаМолдова
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$30
3 дня
Леша сделал основную работу вовремя. Поправки сделали также достаточно быстро сразу после выходных. Молодца, парень! Уважаю.
Был рад сотрудничать с Александром, от работы остались только положительные эмоции ! все нюансы были предельно грамотно предоставлены! Спасибо за работу!
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