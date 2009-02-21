Разовый проект для верстальщика

$250
HTML-версткаЗакрыт28 заявок642 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужен верстальщик на разовый проект.

Портал. Главная + 7 внутренних.

Вы должны уметь писать валидный xhtml strict, понимать назначение стандартов.

Верстать придется "пиксель в пиксель", макеты отрисованы хорошо.

Знание jQuery будет плюсом.

Жду ссылки на сверстанные вами порталы.

Исполнитель будет выбран во вторник, 24 февраля.

Без предоплаты, можно сбс, но за ваш счет.

Макеты покажу кандидатам.

Пожалуйста, не нужно спамить мне в мессенджеры и личку. Пишите все в предложениях к проекту, они скрыты.

15 лет назад
xhtml-coder
Максим 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поправить код html, css

    Добрый день! Установил информер себе на сайт rusfriends.net на верху информер сиежает за logo нужно поправить информер что-бы он был по центру

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка. div. Резиновая.

    $100

    Требуется сделать верстку от 10 до 20 страниц(psd-&gt;html/css/img). Верстка должна быть на дивах, кроссбраузерная. Ну, вы сами знаете какой должна быть правильная верстка. Макетов нет. Будут во вторник вечером. Пока оставляйте предложения с примерами работ и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Подправить стили и шаблон Joomla 1.5x

    $15

    Взялся один и уже 5 сутки никак сделать не может, шаблон порезан, только надо привести впорядок. Стоит Joomla 1.5.9 + virtuemart crocodilepen точка ru должен быть crocodilepen точка ru / 1.jpg

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка (главная)

    $10

    Нужно сверстать главную страницу. Кроссбраузерно, валидно, качественно, на дивах. Обязательно ФФ, Опера, ИЕ 6, ИЕ7. Ну если здравый смысл диктует где-то применить таблицу - можно. Обязательные условия: 1) Показывайте примеры вашей верстки. 2) Оплата только после получения ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта на первой Джумле

    $100

    Нужно сверстать 2 новых макета и повесить на сайт. Сделать разные шапки для 3х разделов сайта. + Уставить/ настроить 2 компонента, каталог товаров и Форум. Желательно с контентом тоже помочь. ТЗ есть, но не совсем полное.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помошь в простейшей верстке

    Ситуация следующая - есть элементарная HTML-страница (см. Приложение), при изменении высоты браузера ребенок меняет положение относительно нижней линии. Нужно исправить так, чтобы ребенок не "прятался" и не "взлетал" при изменении размера. Цена - называйте. Срок - до вечера ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка и создание темы WP

    $50

    Заявка по предварительной договоренности. Создать тему для WP 2.7.1. с поддержкой виджетов. Оплата 30 у.е. Сроки: до 24 февраля.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад