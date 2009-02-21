Разовый проект для верстальщика

Мне нужен верстальщик на разовый проект.

Портал. Главная + 7 внутренних.

Вы должны уметь писать валидный xhtml strict, понимать назначение стандартов.

Верстать придется "пиксель в пиксель", макеты отрисованы хорошо.

Знание jQuery будет плюсом.

Жду ссылки на сверстанные вами порталы.

Исполнитель будет выбран во вторник, 24 февраля.

Без предоплаты, можно сбс, но за ваш счет.

Макеты покажу кандидатам.

Пожалуйста, не нужно спамить мне в мессенджеры и личку. Пишите все в предложениях к проекту, они скрыты.