Редизайн сайта на первой Джумле

Нужно сверстать 2 новых макета и повесить на сайт. Сделать разные шапки для 3х разделов сайта. + Уставить/ настроить 2 компонента, каталог товаров и Форум. Желательно с контентом тоже помочь.

ТЗ есть, но не совсем полное.