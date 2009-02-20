Подправить стили и шаблон Joomla 1.5x

$15
HTML-версткаЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Взялся один и уже 5 сутки никак сделать не может, шаблон порезан, только надо привести впорядок.

Стоит Joomla 1.5.9 + virtuemart

crocodilepen точка ru

должен быть crocodilepen точка ru / 1.jpg

Joomla
15 лет назад
kewlman
Россия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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