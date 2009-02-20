Верстка (главная)

Нужно сверстать главную страницу. Кроссбраузерно, валидно, качественно, на дивах. Обязательно ФФ, Опера, ИЕ 6, ИЕ7.

Ну если здравый смысл диктует где-то применить таблицу - можно.

Обязательные условия:

1) Показывайте примеры вашей верстки.

2) Оплата только после получения всей верстки (и "порезанного" psd), проверки мной. Без СБС, WMZ.

3) Перед отправкой работы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте здесь хотя бы хттп://browsershots.org/ А то утомили "школьнеги-умейки", делающие вместо a:hover целый JavaScript, CSS файл на 27Кб, где на каждую кнопку в меню идет 6 классов и т.д. Были такие, что вообще говорили, что сверстано хорошо, просто у меня монитор не откалиброван... В общем, нужен адекватный верстальщик.

4) Оплата не более 10 баксов.

Быстрая работа приветствуется (бонусом). Обмен отзывами приветствуется.