Поправить код html, css

Требуется сделать верстку от 10 до 20 страниц(psd->html/css/img). Верстка должна быть на дивах, кроссбраузерная. Ну, вы сами знаете какой должна быть правильная верстка. Макетов нет. Будут во вторник вечером. Пока оставляйте предложения с примерами работ и ...
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Добрый день!
Установил информер себе на сайт rusfriends.net
на верху информер сиежает за logo
нужно поправить информер что-бы он был по центру
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