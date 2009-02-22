Поправить код html, css

Требуется сделать верстку от 10 до 20 страниц(psd->html/css/img). Верстка должна быть на дивах, кроссбраузерная. Ну, вы сами знаете какой должна быть правильная верстка. Макетов нет. Будут во вторник вечером. Пока оставляйте предложения с примерами работ и ...