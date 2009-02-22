Поправить код html, css

HTML-версткаЗавершен13 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Установил информер себе на сайт rusfriends.net

на верху информер сиежает за logo

нужно поправить информер что-бы он был по центру

HTMLCSS
15 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kartushow
Дмитрий 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена, порадовало - скорость выполнения. Все замечания были учтены по ходу сотрудничества Спасибо за качественную и быструю работу
  • Похожие заказы

  • Верстка. div. Резиновая.

    $100

    Требуется сделать верстку от 10 до 20 страниц(psd-&gt;html/css/img). Верстка должна быть на дивах, кроссбраузерная. Ну, вы сами знаете какой должна быть правильная верстка. Макетов нет. Будут во вторник вечером. Пока оставляйте предложения с примерами работ и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Подправить стили и шаблон Joomla 1.5x

    $15

    Взялся один и уже 5 сутки никак сделать не может, шаблон порезан, только надо привести впорядок. Стоит Joomla 1.5.9 + virtuemart crocodilepen точка ru должен быть crocodilepen точка ru / 1.jpg

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка (главная)

    $10

    Нужно сверстать главную страницу. Кроссбраузерно, валидно, качественно, на дивах. Обязательно ФФ, Опера, ИЕ 6, ИЕ7. Ну если здравый смысл диктует где-то применить таблицу - можно. Обязательные условия: 1) Показывайте примеры вашей верстки. 2) Оплата только после получения ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта на первой Джумле

    $100

    Нужно сверстать 2 новых макета и повесить на сайт. Сделать разные шапки для 3х разделов сайта. + Уставить/ настроить 2 компонента, каталог товаров и Форум. Желательно с контентом тоже помочь. ТЗ есть, но не совсем полное.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помошь в простейшей верстке

    Ситуация следующая - есть элементарная HTML-страница (см. Приложение), при изменении высоты браузера ребенок меняет положение относительно нижней линии. Нужно исправить так, чтобы ребенок не "прятался" и не "взлетал" при изменении размера. Цена - называйте. Срок - до вечера ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка и создание темы WP

    $50

    Заявка по предварительной договоренности. Создать тему для WP 2.7.1. с поддержкой виджетов. Оплата 30 у.е. Сроки: до 24 февраля.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно настроить CMS DLE

    $15

    Вот проблемы которые надо решить: 1)Исправить дизайн модуля комментариев (рисунок прикреплен) 2)После отправки комментариев показывается пустая страница 3)Пустая страница после добавления новости и окончания регистрации (т.е. например нет текста: "Ваша новость была успешно добавлена в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад