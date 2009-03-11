Верстка. div. Резиновая.

Требуется сделать верстку от 10 до 20 страниц(psd->html/css/img). Верстка должна быть на дивах, кроссбраузерная. Ну, вы сами знаете какой должна быть правильная верстка.

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P.S. Для того чтобы проще было определиться с ценой - http://www.media-lessons.ru/. На этом сайте проводится редизайн. Сложность диза остается приблизительно та же.