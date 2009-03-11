Верстка. div. Резиновая.

$100
HTML-версткаЗавершен33 заявки629 просмотров
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Требуется сделать верстку от 10 до 20 страниц(psd->html/css/img). Верстка должна быть на дивах, кроссбраузерная. Ну, вы сами знаете какой должна быть правильная верстка.

Макетов нет. Будут во вторник вечером. Пока оставляйте предложения с примерами работ и ценами. Преимущество кандидатам 1) с более низкой оплатой 2) хорошим портфолио 3) skype

P.S. Для того чтобы проще было определиться с ценой - http://www.media-lessons.ru/. На этом сайте проводится редизайн. Сложность диза остается приблизительно та же.

15 лет назад
wmw85
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
abzacnet
Иван 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$60
7 дней
Иван сделал все качественно, учел пожелания нашего дизайнера, согласился внести не предусмотренные в первоначальном задании изменения. И это не смотря на грипп. Если хотите гарантированно получить результат, обращайтесь к данному фрилансеру, и не только за версткой.
Приятно было поработать вместе. Вменяемый заказчик. В конце работы даже порадовал суммой перевода... правда недолго - оказалось ошибся и пришлось вернуть :-) А так все, что требуется нормально заказчику присутствует - пунктуально, ТЗ, деньги.
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