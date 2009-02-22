Натянуть верстку на 1С-Битрикс. Малый бизнес

Требуется верстка для ShopCMS. Оставляйте предложения здесь, в аську и скайп не стучаться. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный сайт. Нужно натянуть на 1С-Битрикс: Управление сайтом "Малый бизнес".
Выслушаю предложения. Интересуют конкретные цифры.
UPD: Просьба в icq не пишать. Оставляйте предложения здесь
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