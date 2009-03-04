Верстка PSD макета для DLE 7.5

HTML-версткаЗавершен13 заявок353 просмотра
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1. Div-ами, или табличная, все стили, фоны в css;

1. Валидно css и xhtml (в соответствии со стандартами W3C);

2. Кроссбраузерно IE 6+; FF 1.5+; Opera 9.x; Google Chrome;

3. Семантически верно.

Бюджет 1000 руб. Оплата после работы.

Скрин макета вышлю по требованию.

Писать сюда, и желательно примеры верстки для DLE

15 лет назад
arturexp
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$29
3 дня
Сделал качественную верстку под DLE, в общении приятен. Сделал все что нужно было, даже больше. Будем чаще обращаться! Советую!
Бы приятно иметь дело с таким заказчиком. Всё точно расписал, что к чему. По смете всё вышло как и полагалось. Буду рад в дальнейшем с ним сотрудничать.
r272488287
Алексей 
34 годаМолдова
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$30
2 дня
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