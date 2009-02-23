Исправить проблемы с HTML-версткой

HTML-версткаЗавершен4 заявки223 просмотра
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CMS: DataLife Engine 7.3

Что нужно?

Исправить проблемы с HTML-версткой, т.е. перебрать весь шаблон, найти ошибки и исправить. Шаблон сверстан на div'ах. На выводе должна быть правильная верста, тобишь кроссбраузерная, валидная и т.д., сами знаете.

Обратите внимание, что нужно исправить проблемы с HTML-версткой, а не переверстать шаблон!

Пока оставляйте предложения с примерами работ и ценами.

Преимущество кандидатам:

- с более низкой оплатой;

- с хорошим портфолио.

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HTML
15 лет назад
freeadmin
Игорь 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
wajox
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Ильдар выполныл работу качественно и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик! Хочется работать с ним и дальше.
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