CMS: DataLife Engine 7.3

Что нужно?

Исправить проблемы с HTML-версткой, т.е. перебрать весь шаблон, найти ошибки и исправить. Шаблон сверстан на div'ах. На выводе должна быть правильная верста, тобишь кроссбраузерная, валидная и т.д., сами знаете.

Обратите внимание, что нужно исправить проблемы с HTML-версткой, а не переверстать шаблон!

Пока оставляйте предложения с примерами работ и ценами.

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