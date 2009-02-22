Поправить верстку

HTML-версткаЗавершен6 заявок167 просмотров
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Требуется человек что бы поправить верстку, работы не надолго.

Бюджет: 100руб. так как работы не много.

15 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
abzacnet
Иван 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Иван помог мне поправить верстку на одном сайте очень быстро и качественно, очень легко найти общий язык. Спасибо.
Приятно работать. Быстрое общение, быстрая работа, быстрая оплата.
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