Внести небольшие исправления в верстку двух сайтов

Есть сайт uk-perspektiva.ru Я хочу его перевести на движок LiveStreet. Мне нужно, чтоб он имел точно такой-же внешний вид. В качестве бонуса - добавлю ссылку на сайт верстальщика в подвал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Исправить картинку- фон для сайта-портфолио.
2. Добавить подраздел в меню второго сайта.
Верстки сайтов корректируются через имеющуюся админку.
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