Сделать тему под LiveStreet

$50
HTML-версткаЗакрыт5 заявок179 просмотров
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Есть сайт uk-perspektiva.ru

Я хочу его перевести на движок LiveStreet. Мне нужно, чтоб он имел точно такой-же внешний вид.

В качестве бонуса - добавлю ссылку на сайт верстальщика в подвал

15 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dewmas
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-3)
15 лет назад
$50
5 дней
Заказал работу по дизайну для CMS LiveStreet Оплатил полностью 50 WMZ за работу После этого тишина и полное игнорирование моих сообщений! ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ - ЭТО ЖУЛИК!
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