Есть некий сайт, где в фотогалерее в DIV прокручиваются изображения После изменения размеров изображений начались СТРАННОСТИ =) Надо их убрать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется грамотный исполнитель для верстки системы принятия заказа в интернет-магазин (корзина). Верстать надо уже готовые формы с готовыми скриптами на странице. Верстка резиновая, таблицами, кроссбраузерная. Всего около 12-13 страниц. Конечный для сдачи вид – рабочая система на нашем фтп, страницы абсолютно совпадают с макетом.
ТЗ и сайт пришлем по первому требованию.
Срок: 2 дня
Бюджет: 4000р
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