Вёрстка макета шаблона

Для скрипта glossword.biz требуется по готовому PSD сделать вёрстку. Вёрстка без каких-либо сложных элементов в дивах.

Требование: кроссбраузерность, соответствие стандартам, читаемость кода.

У авторов скрипта есть услуга по разработке шаблона за 200 евро. Я ожидаю, что ваша сумма будет как минимум в 4 раза меньше заявленной автором (иначе смысла мне обращаться к вам бы не было никакого), т.к. уже разработан дизайн, есть авторские шаблоны (можно использовать для примера и в качестве исходной вёрстки), в сам движок встроен редактор шаблонов.

Работа не пыльная, нужно просто суметь разобраться в чужом шаблоне.

Перед ответом на проект прошу хотябы ознакомиться с демо: http://glossword.biz/demo/

В личку не писать, под проектом оставлять срок и ОБЯЗАТЕЛЬНО стоимость работы.

PSD будет выслан исполнителю.