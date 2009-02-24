Поправить CSS+DIV

$15
HTML-версткаЗавершен12 заявок234 просмотра
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Есть некий сайт, где в фотогалерее в DIV прокручиваются изображения

После изменения размеров изображений начались СТРАННОСТИ =)

Надо их убрать

CSS
15 лет назад
WitMolif
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Scrum
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Я доволен работой этого человека! Посмотрел сайт и сразу же назвал причины сбоев, быстро и оперативно устранил, рекомендую, профи =)
Позитивный во всех отношения, всегда четко поставленное задание, своевременная оплата. 10 баллов это слишком мало для такого замечательного заказчика.
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