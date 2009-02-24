Верстка дизайна

$500
HTML-версткаЗакрыт18 заявок668 просмотров
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Требуется квалифицированная верстка большого раздела сайта, порядка 13-15 полноценных страниц. Макеты представляются в PSD. Верстка резиновая, на дивах. На работу дается 2 недели.

УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЯ: выполнить тестовое задание для определения качества верстальщика. Возможно дальнейшее сотрудничество. Тестовое задание смотрите в приложении.

Тестовое задание совершенно абстрактно, и не является никакой частью оговариваемого проекта.

ДОБАВИЛ ЕЩЕ ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

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15 лет назад
kvf77
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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