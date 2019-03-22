Подправить мобильное меню

HTML-версткаЗакрыт5 заявок187 просмотров
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Есть шаблон https://demo.proteusthemes.com/buildpress-landing-page/?ifc=1

Нет времени править мобильное меню! Надо дописать пару стилей чтобы при нажатии выпадало а не развернутое было!

5 лет назад
Lehaaaa6794
Алексей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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