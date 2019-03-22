Верстка и натяжка на движок

Здравствуйте. Необходимо сделать верстку для рулетки, сложного ничего нет. Есть шаблоны страниц, нужно изменять расположение, цвета, размеры. Сделал бы сам, но не будет времени на back-end. Оставляйте свои контакты (лучше всего Telegram), обсудим сроки, цену и скину ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно необходимо сверстать и натянуть на движок (порекомендовать какой).
Интересует цена и сроки. Дизайн прилагаю.
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