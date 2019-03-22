Верстка и натяжка на движок

HTML-версткаЗакрыт31 заявка893 просмотра
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Собственно необходимо сверстать и натянуть на движок (порекомендовать какой).

Интересует цена и сроки. Дизайн прилагаю. 

5 лет назад
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
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