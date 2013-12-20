Правка верстки бутстрап / bootstrap

Есть уже готовая версия сайта на этом framework.

Задача - поменять цветовую гамму и добавить в двух местах картинки

Доступ к ТЗ для оценки сроков и стоимости будет открыт всем отписавшися, у кого есть опыт работы с bootstrap

Просьба не ставить бюджет и срок до тех пор, пока вы не ознакомитесь с ТЗ.