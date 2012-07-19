Правки в CSS Joomla

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Закрыт14 заявок153 просмотра

Нужен человек, для постоянной подобной работы. Работа будет заключаться в этом "сделать так, поменять цвет, изменить отображение на это и т.п".

Если вы в состояние и можете вносить корректировки в разные подули (по просьбе их корректировки), ну например "сделать отображение категорий так и т.п.", то это будет огромным плюсом.

Работы очень много.

Пишем ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ стоимость вашей работы проект / час / день и т.п.

Пишем только в проект.

CSSJoomla
13 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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