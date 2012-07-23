Нужна верстка с установкой на DLE 9.6

Есть пять PSD страниц, которые нужно сверстать под DLE, потом установить и настроить дизайн. Если что где криво - исправить. Картинки страниц прилагаю к заданию. Прошу, не нужно цены поднимать до небес. Просьба отзываться людей с отзывами и портфолио. Если вы любите пропадать, не отвечать на сообщения, то сюда не пишите. Взяли работу - каждый день отчет, всегда быть на связи. Сроки. Цены.