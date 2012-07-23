Нужна верстка с установкой на DLE 9.6

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки135 просмотров

Есть пять PSD страниц, которые нужно сверстать под DLE, потом установить и настроить дизайн. Если что где криво - исправить. Картинки страниц прилагаю к заданию. Прошу, не нужно цены поднимать до небес. Просьба отзываться людей с отзывами и портфолио. Если вы любите пропадать, не отвечать на сообщения, то сюда не пишите. Взяли работу - каждый день отчет, всегда быть на связи. Сроки. Цены.

DLE
13 лет назад
belka11
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Все сделано в лучшем виде. Очень довольна работой с Викторией. Она знает свое дело. Быстро и качественно.
Очень приятный в работе заказчик! Моментальная оплата, четкая постановка задачи, постоянная связь. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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