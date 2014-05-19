Создать лэндинг

$50
HTML-версткаЗакрыт10 заявок186 просмотров
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Требуется создать простую Landing page до 1500р. страница должна быть предельно простая, с легким постельным фоном, формами подписки, видео, запускающимся автоматически.

10 лет назад
mikhail86
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад