Сверстать макеты каталога товаров

HTML-версткаЗавершен23 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать макеты каталога товаров

скриншоты макетов в приложении

+ 3 внутренних

10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
10 лет назад
$80
3 дня
Сверстал макеты каталога товаров в приемлемые сроки. По разумной цене. Рекомендую как грамотного исполнителя.
Уже 3 раз работаем, никаких нареканий, все четко, спасибо!