Правка верстки страницы под Оперу 9.6

Необходимо подправить верстку страницы для корректного отображения в Opera 9.6 В других браузерах страница отображается корректно. На картинке: вверху – то, что должно быть, внизу – как отображается сейчас в Опере.

В предложении, пожалуйста, укажите стоимость и сроки правки.

Заранее спасибо!