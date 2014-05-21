Правка верстки страницы под Оперу 9.6

HTML-версткаЗавершен4 заявки185 просмотров
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Необходимо подправить верстку страницы для корректного отображения в Opera 9.6 В других браузерах страница отображается корректно. На картинке: вверху – то, что должно быть, внизу – как отображается сейчас в Опере.

В предложении, пожалуйста, укажите стоимость и сроки правки.

Заранее спасибо!

10 лет назад
AVM
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bestervuld
Шатило 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Никита оперативно провел анализ и указал пути решения проблемы. Порадовал профессиональный подход, коммуникабельность, готовность помочь. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ставит понятные задачи, коммуникативный. Рекомендуем к сотрудничеству!
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