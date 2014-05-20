Сверстать лендинг.

Требуется сверстать landing page из psd макета в виде HTML CSS js. Использовать jquery и по минимуму плагинов к нему. Срок 2 дня. Макет в jpg и описание по функционалу в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте коллеги.
Необходимо сверстать лэндинг.
Формат файла abobe fireworks (.png). Вышлю исполнителю.
Укажите, пожалуйста, цены и сроки.
Спасибо.
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