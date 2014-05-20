Сверстать лендинг.

HTML-версткаЗавершен33 заявки344 просмотра
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Здравствуйте коллеги.

Необходимо сверстать лэндинг.

Формат файла abobe fireworks (.png). Вышлю исполнителю.

Укажите, пожалуйста, цены и сроки.

Спасибо.

10 лет назад
rudakovalal
Алексей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Zhitlov
Максим 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Все великолепно. Работой доволен. Качественно и в срок. Вообщем, рекомендую
Хороший заказчик. Четко ставит задачи, с оплатой никаких проблем. Рекомендую.
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