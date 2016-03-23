Сверстать HTML

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Завершен36 заявок334 просмотра

Добрый день! 

Приложен макет . 

+Будет мобильная версия . (таблицы не будет) 

без  cms  ,  просто  HTML .

HTML
9 лет назад
Suvorov37
Эдуард 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
9 лет назад
$45
1 день
Остались очень довольны выполнением проекта. Быстро, качественно. Человек знает свою работу, рекомендуем всем. 10 баллов!
Проект успешно завершен. Оплату получил. Спасибо.

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
9 лет назад

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