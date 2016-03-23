Сверстать HTML

Добрый день, уважаемые! Требуется разработка интернет магазина с 0. Программирование и вёрстка. Нужен профессионал не пропадающий со связи. Есть предварительно тз для оценки. Заявки фрилансеров без отзывов не рассматриваю. Спасибо.