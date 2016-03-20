Бюджет 3000 5 страниц Кроссбраузерно во всех современных браузерах Верстка должна выдерживать изменения картинок по размеру, ничего не должно плыть даже если заливать гигантские картинки. Меню - ...
Верстка мини сайта на 2 страницы в HTML, CSS с аним. меню
Нужно сверстать заглушку для сайта кампании
- Главная страница с меню продукции
- О компании
- Контакты
Примерный дизайн главной - http://joxi.ru/nAyeD1WUX4l9eA (картинка с небольшим текстом на главной, 2 пункта меню, лого)
Меню - http://joxi.ru/KAgEDV1cgYx5ym (анимация появления продуктов)
Контакты - http://joxi.ru/J2bJozOu4lRq92 (текст, заголовок и блок с контактами)
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