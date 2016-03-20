Верстка мини сайта на 2 страницы в HTML, CSS с аним. меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок434 просмотра

Нужно сверстать заглушку для сайта кампании

- Главная страница с меню продукции

- О компании

- Контакты

Примерный дизайн главной - http://joxi.ru/nAyeD1WUX4l9eA  (картинка с небольшим текстом на главной, 2 пункта меню, лого)

Меню - http://joxi.ru/KAgEDV1cgYx5ym  (анимация появления продуктов)

Контакты - http://joxi.ru/J2bJozOu4lRq92 (текст, заголовок и блок с контактами)

смотреть на cos-beauty.com

CSSHTML
9 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mr_Harry
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$22
1 день
Ты сделай сначала что должен, потом отзывы отрицательные пиши. Проект был на 2 дня, ты пишешь через 2 месяца!!
Оплата не была внесена по проекту! Второй проект с данным человеком так же вызвал массу потраченного времени в пустую.

Заявки фрилансеров

Mr_Harry
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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