Верстка e-mail письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок299 просмотров

Здравствуйте, друзья!

Нужно сверстать e-mail письмо для последующей его рассылки.

Указывайте сроки и стоимость.

9 лет назад
zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$8
1 день
Энри показал себя как ответственный и грамотный специалист. Сделал работу оперативно (даже раньше чем обговаривали), но при это качественно и без всякого "мусора". Рекомендую!
Отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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